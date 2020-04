Svirrande gjest frå det høge nord

Nyheiter

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 26.11.2019.

No melder mange at hagane vert invaderte av svirrande fuglar som et alt dei berre finn av raud bær. Så då er dei her, sidensvansane, som heilt korrekt er på svirrande tokt på våre trakter. Denne fantastisk fargerike fuglen som kjem i store flokkar på jakt etter mat. Og mat for sidensvansen er for det meste bær. Og det skal mykje bær til. Denne fuglen er utruleg glupsk og kan ete mange titals bær på kort tid. Det er først og fremst rognebæra han går etter, men også bær av asal og kristtorn og andre.

Sidensvansen kjem frå det høge nord, det vil seie han hekkar lengst nord i landet og i polare strok elles. Men når vinteren kjem i nord, og mattilgangen minkar drastisk, dreg sidensvansen sørover, heile tida på matjakt. Og alltid i flokk og fylgje. Ein kan lettast høyre flokken, som ein sverm av små klingande bjeller. Fuglane slår seg ned i ein rogn, et opp all den bæra dei kan finne, og svirrar så vidare til neste «spiskammers».

Namnet har fuglen fått frå tysk, det vil seie vi gjer eit tysk ord om til norsk. På tysk heiter han Seidenschwanz, som rett oversett til norsk heiter silkestjert. Og det er eit korrekt namn. Men Seidenschwanz har vorte til litt meir norsk: sidensvans, men ukorrekt, viss du vil skildre fuglen. For silkestjerten har nemleg nokre fargerike «voksplater» ytst på stjertfjørene, og på nokre av vengjefjørene. Dei kan godt likne på små silkeplater, og dei er gule og raude. Så dermed har dei silkestjert, rett og slett.

Sidensvansen er ein særdeles vakker fugl. Litt større enn ein sporv med kraftig kropp, stort hovud med ein karakteristisk brungrå topp.

I år er det rognebær-år, med store mengder av rognebær frå lengst i nord til lengst i sør. Difor er sjansane for å få oppleve denne flotte arktiske fuglen store. Gå ut og bruk øyra, så vil du truleg først få høyre den sølvklare bjellelyden, og så flokken av sidensvans som et frukost og lunsj og kanskje middag i nærast rogn eller asal.