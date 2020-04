- Kjekt med litt sløydarbeid

Nyheiter

Ørsta Jeger og Fiskeforeining har gjennom fleire år invitert til kassebygging for småfuglar. Grunna koronasituasjonen måtte arrangementet avlysast i år, men medlemmane i foreininga bestemte seg for ei alternativ løysing. I staden for å samla folk saman til bygging vart det laga byggesett som kunne hentast og settast saman heime. Etter ei statusoppdatering på Facebook-sida til Ørsta Jeger og Fiskeforeining kom det raskt inn sytti bestillingar. Då måtte dei sette strek. Byggesetta vart kappa opp og laga til. Instruksjonar for byggeprosessen vart publisert på sosiale medium. Sist fredag kunne bestillingane hentast i Laksetunet i Ørsta.