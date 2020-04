Nyheiter

«Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?» Dette er, ifølge Markusevangeliet 15,34, Jesu aller siste ord på krossen. Det siste Jesus gjer som menneske av kjøt og blod er å rope ut sin naud, si fortviling og si redsle.

Den same mannen som stilna stormen, gjekk på vatnet, gjorde sjuke friske, reiste døde opp til liv og metta tusenvis av menneske med fem brød og to fiskar, han er med eitt ynkeleg, svak og fortapt.

I 2000 år sidan dette skjedde har stadig nye menneske funne trøyst i desse orda. Ikkje ein lettvint trøyst som seie «det går nok bra» eller «det går nok over». Men ein verkeleg trøyst. Ein slik trøyst som berre ekte og sann medkjensle kan gi. For er det noko vi menneske treng når livet er vanskeleg og tungt, så er det nettopp dette, å vite at vi ikkje står åleine i det vonde. Nokon har vore i lidinga før oss. Nokon kjem dit etter oss. Og midt i lidinga der er HAN saman med oss, som ropte på ein kross utanfor Jerusalem: «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg»

For djupast sett er det dette heile evangeliet, og heile den kristne trua, handlar om. Gud som blei menneske for å vere oss nær. Gud som gjorde seg svak og liten for å kunne leve med oss i våre sårbare liv.

Songen «Eg ser» av Bjørn Eidsvåg blir ofte framført som solosong i gravferder i kyrkjene våre. Eit av versa går slik: «Eg ser du har det vondt, men eg kan ikkje grina alle tårene for deg, du må grina de sjøl, men eg vil grina med deg.»

Dette er medkjensla si kjerne. Vi kan ikkje ta over kvarandre si smerte, uro, sorg eller frykt. Men vi kan vere med kvarandre i det som er vondt. Dele liv. Dele sårbarheit og smerte. Dele uro, frykt og einsemd. Vi lever ikkje åleine, men saman.

Heilt til sist i Bjørn Eidsvåg sin song, kjem det fram ei ny djupne, når han syng: «Eg ser at du er redd, men eg kan ikkje gå i døden for deg. Du må smaka han sjølv, men eg gjer død til liv for deg. Eg gjer død til liv for deg. Eg har gjort død til liv for deg.»

Dele sårbare liv, det kan og bør vi alle gjere, for og med kvarandre. Det er slik vi er medmenneske, og ikkje berre menneske. Men gjere død til liv, det kunne berre han gjere som sjølv ropte på krossen «Min Gud, min Gud, kvifor har du forlate meg?» Det er eit mysterium dette, at Jesu død kunne skape liv. Det er for stort til at eg kan fatte det. Eg kan ikkje gripe det med tanke og forstand. Men eg trur eg kan ta imot og finne kvile i at han som sjølv kjende seg forlatt, han vil aldri forlate meg.