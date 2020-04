Vegvesenet skeptisk til det nye Kiwi-bygget

Nyheiter

Det er Arne Johan Rebbestad som står bak planane om eit stort forretningsbygg med leilegheiter der det i dag er Kiwi-butikk.

Arbeidet med ny reguleringsplan er godt i gang, og Rebbestad har sagt at han håper på byggjestart mot slutten av året.

Planområdet er ein del av områdeplanen for E39 Volda-Furene der det skal kome stort kryss og ny trafikkløysing i samband med Voldatunnelen.

Sidan førre varsel om oppstart sommaren 2019 har Statens vegvesen fått i oppdrag å sjå på kva mogelegheiter som finst for ein kostnadsreduksjon av vegprosjektet.

–Vi må difor, i den komande tida, sjå på kva grep som kan gjerast i prosjektet og sjå på kvar det er potensial for kutt. Kva som blir resultatet er usikkert og kan omfatte både større og mindre endringar.

Det skriv avdelingsdirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen Møre og Romsdal i ein uttale til Volda kommune.

– Vi ser det difor som utfordrande for prosjektet at det vert starta eit omfattande byggeprosjekt som kan vere ferdig før E39Volda-Furene og som i verste fall kan avgrense mogelegheitene for eventuelle endringar, står det i uttalen

– På grunn av den usikkerheita som no ligg i prosjektet må det inngåast ein dialog mellom Statens vegvesen og tiltakshavar for å sikre at det ikkje vert bygd noko som fører til atvegprosjektet ikkje kan byggast, står det vidare.

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Ei utbygging av ein slik storleik vil også kunne ha konsekvensar for trafikkavviklinga innleggsperioden og gje Statens vegvesen auka kostnader ved gjennomføring.

– Døme på konfliktpunkt er eventuelle krav til støytiltak i ein anleggsperiode, ristingar ved sprenging av tunnel, behov for omkøyringsveg og plassering av teknisk bygg, står det i skrivet.

Det vil vere behov for å stenge av fylkesvegen for trafikk i ein anleggsperiode på to år ved bygging av planlagt stjernebru og senking av dagens E39. Omkøyringsvegen vil ha stor trafikkmengd.

– Det må i reguleringsplanen derfor sikrast at Statens vegvesen har ein juridisk rett til å bygge omkøyringsvegen på sørsida av BKB3 (planområdet), står det i uttalen