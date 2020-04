Noregs minste

Nyheiter

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 08.11.2019

Mykje i naturen synest vere omvendt det normale. Medan bjørnen, den store og sterke med ti manns styrke og tolv manns vit, må legge seg og sove når vinteren set inn, for ikkje å fryse ihel eller svelte i hel, så hoppar byttedyret haren rundt i kvit kamuflasjedrakt og overlever godt, om ikkje ein rev eller eit anna rovvilt tar han til middagsmat.

Og sameleis med fuglane. Eg skreiv om gjerdesmetten, vår nest minste fugl.

Han klarer seg stort sett bra, og andre småfuglar, som dei fleste meisene, og sisikane, bergar seg også over vinteren. Og den aller minste av fuglane våre, sjølvaste kongen, har lite eller inkje problem. Fuglekongen, mindre enn tjue gram i vekt og så knøttliten at du nesten aldri får auge på han, der han fartar omkring i grantrea på evig jakt etter larvar og edderkoppar for å halde svolten frå livet. Desse bittesmå fjørballane må ofte ete mat tilsvarande si eiga vekt kvar dag.

Om du ikkje ser fuglekongen, er han kanskje lettare å høyre. Det lyse pistringa ber nokså langt av lei, og han «syng for maten» heile tida.

Fuglekongen har namnet etter den gull-og raude»kruna» han har på hovudet. Og i folketrua og eventyret har han fått namnet sitt etter tevlinga mellom fuglane kven som kunne flyge høgast. Då ørna hadde konkurrert ut alle ho såg, letta det ein liten pjusk frå ryggen hennar og svirra nokre meter høgare opp. Dermed vart ørna slegen, nesten på «målstreken» og vart utnemnt til konge over fuglane. Du vil nok aldri oppleve å sjå fuglekongen på foringsbrettet ditt. Solsikkefrø og brødsmular er ikkje kost for ein konge. Så han må pent finne seg å leite fram godbitane sjølv, som regel i granskogen der kvart einskild tre kan han myriader av små larvar, lus og edderkoppar gøymt i baret. Så neste gong du tek turen til Skåla eller andre turmål der litt av vegen går gjennom granskog, stans opp og lytt. Og har du med kikkert, kan du truleg peile deg inn på den vesle fuglen på edderkoppjakt.

Lukke til.