Endrar koronatestinga i påska

Nyheiter

Ørsta og Volda samarbeider om koronatesting på raude dagar i påska.

– Mellom skjærtorsdag til 2. påskedag vert det no éin testdag: fredag 10. april, skriv Ørsta kommune på sine heimesider.

Dette er ein endring i høve til det kommunane har varsla tidlegare.

– Endringar skjer fort om dagen, og det er gjort ei ny vurdering på at éin testdag på raude dagar i påska er det luraste. Dette grunna strenge krav for testing, testkapasitet og personell. Vi takkar for tolmodet og forståinga for dette, seier kommuneoverlege Unni Natås i Ørsta.

Personar som treng vurdering for test, må ringje legevakta på testdagen.

– Om legen seier at du skal testast, får du beskjed om kvar og når du skal møte opp. Ber om at de tek kontakt så tidleg som råd på testdagen, slik at vi unngår kø, skriv kommunen på heimesidene.