Middels rasfare

Nyheiter

Rasfaren er avtakande, og vurdert til faregrad 2- middels.

Varsom.no har dette varselet for Sønnmøre for tysdag: "Temperaturen går ned, våt snø frys til og skredfaren er venta å avta. Skredproblemet som består av våt snø kryp dermed lenger ned i fjellet og vert redusert slik at færre heng blir utsett. Dette er avhengig av kor raskt snøoverflata frys til og kor godt sola får tak. Faren er størst midt på dagen og i bratte fjellsider der sola slepp til. Høgt til fjells kan kraftig vind frå sørvest om ettermiddagen bidra til ny snøtransport, der det framleis er tørr laussnø tilgjengelig for vindtransport. Dette gir fare for skiløparutløyste skred i få enkeltheng. Høge temperaturar bidrar til rask stabilisering. Ver forsiktig ved ferdsel nær skavlar som kan vere større enn normalt og svært ustabile."