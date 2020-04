Hjartetre spreier hjartevarme i Barstadvik

Det gjekk ikkje mange dagane før treet vaks i rekordfart og det har no kome godt over 20 hjarter i forskjellige fargar og fasongar

Nyheiter

Vi har ei Facebook side for Barstadvik der eg la ut eit innlegg om at dersom du lurer på kva du skal finne på, så strikk deg eit hjarte – og heng det i eit tre.

Eg strikka sjølv eit rosa hjarte og plasserte det i treet.

Det gjekk ikkje mange dagane før treet vaks i rekordfart og det har no kome godt over 20 hjarter i forskjellige fargar og fasongar. Til og med har det skapt engasjement for dei som aldri har strikka før, så berre det er veldig positivt.

Det er kanskje ekstra mange som går seg ein tur i desse dagar. Eg trur at eit slikt tre kan gi litt glede og optimisme i desse dagane som er inne i no.

Eg jobbar sjølv innan helsesektoren og oppdaga først dette frå St. Olavs hospital i Trondheim. Der hadde damene frå LHL strikka og hengt opp hjarter i trea rundt sjukehuset. Eg syns dette var så fint og tenkte at vi kanskje kunne få til noko liknande her.