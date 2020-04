- Heimepåske blir bra. Vi må berre vere litt kreative

Nyheiter

I år blir påska annleis for mange. Reiseplanar er lagt på is for dei aller fleste og ørstingane er budde på å vere heime i ferien. Tysdag føremiddag hadde brørne Theodor (8 år) og Magnus Raudøy-Olsen (6 år) pumptrack-bana på Ripateigane heilt for seg sjølv. Saman med pappa Geir hadde dei kome seg ut i vårvêret for å lufte sparkesyklane.