Ein liten tøffing

Arne Ola Grimstad har skrive fleire epistlar til Møre-Nytt om ulike småfuglar. Denne stod på trykk i avisa 25.10.2019

Ein ettermiddag for nokre dagar sidan opplevde eg eit skikkeleg trastetrekk over Vallabøen. I meir enn ti minutt vart eg ståande og oppleve hundrevis etter hundrevis av trastar som svirra over hovudet, frå fjellet og sørover i retning sentrum. Det vart liksom aldri stopp. Truleg var det minst eit par tusen fugl, kanskje meir. Syden kallar, natta kjem på, og trekket er i gang. Og dei som flyg har truleg nytta heile dagen i rongane for å ete seg opp til ferda.

Men langt frå alle småfuglane våre bryr seg om å stikke av. Dei to minste fuglane vi har, meiner at dei skal klare seg nokolunde der dei held til. Til neste vår.

Den nest minste av våre små fjørkledde er gjerdesmetten. Han er ikkje lett å få auge på, der han flyg lågt over bakken frå eit buskekratt til det neste, Men desto meir kan vi høyre han. «Songen» er skarp, og kan av og til minne om eit miniatyr-maskingevær. Skulle dei skikkeleg store fuglane ha ei røyst tilsvarande storleiken, samanlikna med gjerdesmetten, måtte vi truleg gå på fugletitting med høyrselsvern.

Den vesle gjerdesmetten er så liten at han nesten kan sendast i posten med vanleg brevtakst.

Ein kvikk krabat, brun, med lysare striper i bringa. Det mest spesielle er den korte stjerten som står rett opp. Eventyret fortel at han braut stjerten den gongen fuglane konkurrerte om kven som kunne flyge høgast. Gjerdesmetten sette seg på ryggen til ørna, men vart høgderedd og ramla ned på bakken og landa sjølvsagt på stjerten, som sidan den gongen har hatt stjerten rett opp.

Som namnet fortel, er gjerdesmetten ein som stikk inn og ut av steingjerde og kvistdungar, Alltid på jakt etter edderkoppar og andre insekt. Om vinteren, når det er snø, finn du kan gjerne langs veiter og bekkar der det kan vere opne bardar og kantar der fuglen kan smette inn og leite etter mat. Du ser han kanskje som ein mørk flekk som fer forbi i stor fart. Av og til «syng» han litt på vegen, men elles skal du vere temmeleg observant for å oppdage den hardføre krabaten.

Men vert det mykje snø, er det litt ille. Då vert så å seie alle spiskammers nedsnøa, og harde snøvintrar kan redusere talet på gjerdesmettar med bortimot hundre prosent.

Men gode somrar gir høve til minst to hekkingar, og det vert travelt i dei kulrunde reira som fuglen syr i hop og henger frå ei grein. Eit lite hol i sida er døra inn til heimen. Og ofte hender det at hannfuglen også lagar sitt eige reir, ikkje langt unna der hoa rugar og steller ungane. Men han brukar sitt reir berre som overnattingsrom.

Så neste gong du går tur ute opg det er lite song i skogen, kik litt ekstra langs elvar og steingjerde og litt uryddige kvistdungar, så får du kanskje møte på den vesle brune tøffingen med den artige stjerten.