Alvorleg, men stabil tilstand

Nyheiter

Tilstanden er tysdag framleis alvorleg, men stabil hos pasienten som er innlagt med korona på Volda sjukehus.

I heile fylket er ni korona-pasientar innlagde på sjukehusa.

Ved Ålesund sjukehus er det to innlagde koronapasientar ved kohortavdelinga. Den eine pasienten har vore innlagd ved intensivavdelinga, men tilstanden har betra seg og vedkommande er flytta til kohortavd. Den andre pasienten blei innlagd ved sjukehuset måndag 6.april. Pasienten hadde fått påvist koronasmitte før innlegging og nødvendige smitteverntiltak ble følgt i samband med innlegginga. Tilstanden til begge pasientar er etter forholda god.

Molde sjukehus: 2 innlagde koronapasientar. Tilstanden for den eine pasienten er framleis alvorleg, men stabil. Den andre pasienten ligg innlagd ved kohortavdelinga og pasienten er i betring.

Kristiansund sjukehus: 4 innlagde koronapasientar. To pasientar ligg på kohortavdelinga og tilstanden til desse pasientane er etter forholda god. Dei to andre pasientane får intensivbehandling. Tilstanden for desse er alvorleg, men stabil.

Nedgang på landsbasis

Helsedirektoratet sine nye tal på korona-innlagde i heile landet er tysdag 277 personar, og det er 37 færre enn måndag, melder NRK. For første gong på ti dagar er under 300 innlagde. Det er også stadig færre som ligg kopla til respirator.