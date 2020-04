1. til 4. klasse opnar 27. april

Nyheiter

– Det er ikkje sikkert det blir som før 12. mars, for mange blir det kanskje i mindre grupper. Og det er ikkje sikkert at alle får fulle dagar eller fulle veker. Men det å komme tilbake til ein meir normal kvardag og vante miljø, er viktig for alle barn og unge, ikkje berre for dei minste, heldt Melby fram på pressekonferansen tysdag.

For 1. til 4. klasse opnar skulane igjen 27. april. Vidaregåande i 2. og 3. klasse på yrkesfag opnar òg den same dagen.

– Foreldre, barn og tilsette skal vere trygge når barnehagane og skulane gradvis opnar igjen. Eg har tett dialog med dei ulike aktørane i sektoren, og det faglege råda vi fekk var veldig klart: skulane og barnehagane må få tid til å førebu seg på ei opning, sa Melby.

– Omsynet til helse går føre alle andre omsyn, sa Melby på pressekonferansen, før ho la til at det kan hende at dei må stramme inn igjen dersom ikkje desse omsyna blir tekne.