Ørsta folkebibliotek opnar for bestillingar og henting

Det fortel biblioteksjef Hanne Steinsvik i ei pressemelding.

Sidan biblioteka i Noreg ikkje sender bøker fram og tilbake mellom kvarandre for tida, er det berre bøker og filmar som Ørsta folkebibliotek eig du kan bestille via denne ordninga.

- Etter at vi har fått di bestilling, ordnar vi med utlån og avtalar tidspunkt/dag for henting med deg. Bokpakken din vert merka med ditt navn, og du kan hente den i avtalt tidsrom frå ei tralle som står utanfor hovedinngangen til biblioteket.

- Dersom du vil levere inn bøker du er ferdig med, kan du bruke innleveringskassa som står på sin vanlege plass. Den er alltid tilgjengeleg sjølv om biblioteket er stengt.

- Du kan vere heilt trygg på at ikkje noko av det som vert bestilt er smittefarleg. Alt som har vore utlånt og har kome i retur inn i vår innleveringskasse, settast i karantene ei veke, før det vert utlånt igjen. Dette fordi vi vil vere trygge på at bøkene ikkje vert utlånt i den perioden vi kjenner til at viruset kan overleve på papir og plast.