Offshore-kjempe på Voldsfjorden

Nyheiter

Storbesøk på Voldsfjorden måndag ettermiddag. Det er snakk om den 156 meter lange "Akofs Seafarer" som truleg testar utstyr, eit brønnintervensjonsfartøy som ifølge Skipsrevyen er "den største som er bygd i sitt slag".

Dette er ikkje berre ein båt, men også ei "flyttbar innretning". Fartøyet vart nyleg registrert med norsk flagg, etter å ha vore kypriotisk.

-Skipet kan utføre brønnintervensjon på djup heilt ned til 2.500 meter. Fartøyet er no inne på Myklebust Verft for klargjering før det skal ut på kontrakt for Equinor i første halvdel av 2020, skriv Skipsrevyen.