Mildver gir vesentleg skredfare

Det er framleis faregrad 3- betydeleg skredfare-i fjellet på Sunnmøre. No er først og fremst mildveret som skaper rasfare.

- Faren for våte snøskred flyttar seg oppover i fjellet. Ver merksam ved skavlar, står det på, slik det på Varsom.no

Det siste varselet vart publisert søndag ettermiddag og gjeld for måndag. Her står det: " Aukande vind og stigande temperaturer gir ein utfordrande skredsituasjon. Det er venta plussgrader opp til 1500 moh, før det blir kaldare igjen mot natta. Faren for våte skred flyttar seg dermed oppover i fjellet, og det er venta ei forbigåande auke av naturleg utløyst skredaktivitet. Desse kan kome både som våte laussnøskred og våte flakskred, avhengig av flakdanning og utbreiing av svake lag frå tidlegere. Høgt til fjells kan snøtransport vere med på å oppretthalde faren for skred i tørre fokksnøflak. Følg med på korleis varmen svekker snødekket. Ver spesielt forsiktig ved ferdsel nær skavlar som kan vere større enn normalt og svært ustabile."