- 15 kompetansearbeidsplassar kan bli nedlagt

Nyheiter

Senterpartipolitikaren frå Ørsta ber om at dei vert reist sak i Ørsta formannskap om ny domstolsstruktur. Bakgrunnen er at ei offentleg utgreiing frå Domstolutvalet, som er lagt ut til høyring med svarfrist til 2. mai.

Det er politisk usemje om kva forslaget betyr i praksis. Medan regjeringspartia meiner Søre Sunnmøre tingrett er berga, så har Senterpartiet ei anna meining.

– Forslaget som no er lagt fram vil ha dramatiske konsekvensar for Ørsta og Volda, ved at jordskifteretten i Ørsta vil bli flytta til Ålesund, og tingretten i Volda i beste fall bli redusert til eit ubemanna kontor, seier Per Ivar Lied.

– Dette betyr at 15 kompetansearbeidsplassar i Ørsta og Volda kan bli nedlagt, og at samfunnstenester i distrikta nært folk, vert fjerna. Jordskifterettane ligg logisk i kommunar som han mange slike saker, og det verkar heilt ulogisk å legge slike tenester til Ålesund. Domstolsmiljøa er også viktige for juristmiljøa utanfor byane. Som vi veit er det oppretta gode advokatkontor i Ørsta og Volda dei siste åra, skriv Lied i eit innspel til det han meiner bør vere høyringssvar frå Ørsta kommune.