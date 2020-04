– Framleis mogleg å gi

Nyheiter

Den årlege fasteaksjonen til kyrkjelydane i Noreg, i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, gjekk i år digitalt. Pr fredag føremiddag har det blitt samla inn 71.000 kroner gjennom ein Facebook-aksjon, Vipps, sms og via kontonummer. Koronasituasjonen førte til at den vanlege innsamlingsaksjonen ikkje kunne gjennomførast, og difor vart det oppretta ei digitale innsamlingsbøsse.

– Gjennom Facebook-aksjonen har det blitt samla inn 33.000 kroner frå kyrkjelydane i Ørsta, Vartdal og Hjørundfjord. 23.000 kroner har kome via Vipps og resten via dei andre løysingane. No har det ikkje vore offer. Det skulle vere under gudstenesta søndag, men den er avlyst. Offermålet er lagt ut på Facebook, og Facebook-aksjonen vil halde det gåande fram til onsdag, seier sokneprest Arne Moltubak i Ørsta.

Resultatet så langt i Ørsta er dei mellomnøgde med ifølgje Moltubak.

– Vi er veldig glade for alt som har kome inn og engasjementet som har vore. Vi har eit ønske om få inn endå litt til dei siste dagane. Då kan vi gi reint vatn til fleire.

Soknepresten understrekar at koronasituasjonen er krevjande for fleire.

– Mange er usikre og det er ein krevjande situasjon for mange. Samtidig som vi har forståing for det kan vi løfte blikket og sjå at nokre er endå dårlegare stilt og hardare ramma enn oss.

Pengane frå årets Fasteaksjonen bidreg til at Kirkens Nødhjelp kan gi menneske over heile verda tilgang til reint og trygt vatn, trygge toalett og opplæring i hygiene.