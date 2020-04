35 elevar går framleis på skule

Nyheiter

35 born går framleis på skule i Ørsta. I tillegg går 17–18 born i barnehage. Men talet varierer frå veke til veke.

– Det er ei blanding av born i ulike kategoriar, fortalde kommunedirektør Wenche Solheim då ho onsdag orienterte formannskapet om status for korona i Ørsta.

Medan nokre altså framleis går på skule og i barnehage, har det store fleirtalet heimeundervisning. Dette fungerer godt.

– Nokre lærarar seier at dei no får endå betre kontakt med elevane og at nettundervisning er som å kome på heimebesøk, sa Solheim.

Kriseleiinga i kommunen har godt samarbeid også med barnevern og politi.

Sjølv om mange i private bedrifter er permitterte, er dette truleg uaktuelt i kommunen.

– Dette er ei dårleg løysing då aktiviteten og økonomien vert skrudd ned. Men viss vi ikkje får kompensert for utgiftene må også vi sette i verk tøffe kutt og innstrammingar og skubbe på investeringsprosjekt, varsla direktøren.

Ho rosa tilsette i kommunen.

– Tilsette har snudd seg rundt og teke nye oppgåver - og har endra måten å jobbe på.