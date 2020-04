- Start påsketuren frå dørstokken heime

Nyheiter

- Dersom du skal ut på ski eller friluft, så start med utgangspunkt i bustaden for å unngå at det vert trengsel på parkeringsplassar knytt til utfartsområde.

Oppmodinga kom frå ordførar Sølvi Dimmen og kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol på Volda kommune si pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Skisentra vert også oppmoda om å tilretteleggje for god avstand mellom bilar på parkeringsplassen og å halde skiheisene stengde.

- For at vi skal ha kontroll på koronasituasjonen, så må det verte ei annleis påske for alle. Dette er ikkje tida for å samlast verken utandørs eller innandørs. Det freistar nok mange å reise på hytta slik situasjonen er no, og kanskje spesielt for å få eit avbrekk i kvardagen. Det skal du ikkje gjere.

Volda kommune har ikkje fått fleire positive prøvesvar på nær ei veke. Totalt er det testa 309 derav har 6 testa positivt på koronavirus.

- Men smitten er i lokalmiljøet og det kan derfor vere fleire som er smitta enn det vi har statistikk på. Det er ein uoversiktleg situasjon på landsbasis da viruset er svært smittsamt, og at mange kan ha det utan å kjenne særlege symptom.

Regjeringa vil før påske gå ut med om dei nasjonale tiltaka skal forlengast utover 13. april.

- Inntil noko anna er bestemt frå regjeringa, så vil barnehagane og skulane vere stengde. Volda kommune vil gå ut med informasjon til foreldra og føresette dersom regjeringa vedtek lemping av stengingsvedtaket, sa Dimmen og Kaldhol.