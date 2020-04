Nyheiter

Torsdag melder Volda kommune at det ikkje er registrert fleire som har testa positivt for korona. Den siste fekk påvist smitte fredag for nær ei veke sidan, og det er altså framleis seks personar i Volda kommune som har fått påvist smitte.

I alt 209 personar i Volda kommune er testa for korona-viruset.

Kommunen minner om at det framleis er veldig viktig å følgje smittevernråda for å unngå at fleire vert smitta. Koronasmitta er i lokalsamfunnet.