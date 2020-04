Gir 100.000 i støtte til Kirkens SOS

Nyheiter

Sparebank1 Søre Sunnmøre gir 100.000 kroner i støtte til Kirkens SOS Møre og Romsdalm.

- Eg vil berømme banken for bidraget til å utruste fleire frivillige som gode samtalepartnarar som også vil vere ressursar i sine lokalsamfunn. Ei slik støtte set oss i stand til å styrke livsmeistring for enda fleire som kontaktar oss. Vi er svært takksame for tildelinga av drivkraftmidlar, seier Hilde Lillestøl som er leiar for Kirkens SOS Møre og Romsdal, i ei pressemelding.

Kirkens SOS er landets største krisetelefon på telefon og nett, og er tilgjengeleg 24 timar i døgnet – heile året. I 2019 vart det etablert ei eiga vaktavdeling for SOS-chat i Myrvåg.

Pengane frå banken er øyremerka tiltak som kjem brukarane direkte til gode, gjennom rekruttering og kursing av frivillige, slik at samtaletenestane kan bli styrka og meir tilgjengelege.

– Kirkens SOS betyr veldig mykje for mange – slik som no når mange føler på frykt og usikkerheit. Vi er glade for å kunne bidra til at Kirkens SOS kan styrke sitt arbeid der vi høyrer til, seier Andre Skotheim, leiar for personmarknaden i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.