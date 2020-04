- Det kjennest tryggare. Det er flott at vi har fått det på plass

Nyheiter

Butikkane i Norgesgruppen, Meny, Spar, Joker og Kiwi, har innført smitteverntiltak i sine om lag 1.800 butikkar.

Denne veka fekk mellom anna Eurospar i Ørsta montert opp pleksiglas i kassene, som skal beskytte dei tilsette frå eventuell koronasmitte.

- Det er ikkje alltid det har vore like kjekt å gå på jobb i desse dagar, seier butikksjef Aud Osborg.

- Men dei tilsette står på som aldri før. Vi er veldig glade for å ha fått på plass pleksiglasa i kassene. Det gjer at det vert større avstand mellom kundar og tilsette, og det kjennes tryggare. Det er utruleg viktig å ta omsyn i desse dagar, seier ho.

Dei har innført eit strengt vaskeregime på butikken.

- Det går mykje i desinfisering og vasking. Alle vaskbare flater vert vaska tre gongar for dag. Det er snakk om alt frå handtak til isdiskar.

Førebels har dei klart seg med den bemanninga dei har til vanleg, men dette vurderer Osborg frå dag til dag.

- Enkelte i Norgesgruppen har hyra inn vaskebyrå, og eg tenkjer at det kan vere eit alternativ, om det vert for mykje på dei som er på arbeid.

Endra handlevanar

Butikkdrifta går sin gang, men Osborg har merka seg at kundane har endra handlevanane sine.

- Det går litt i rykk og napp, og er ikkje ein like jamn straum med kundar. Det ser ut til at dei som kjem hit veit kva dei skal ha. Dei er raskare, og går ikkje rundt i butikken i lang tid for å kike. Fleire kjem også utan ungar, og det set vi pris på. Det handlar om at det er viktig for oss at kundane i størst mogleg grad berre rører dei varene dei skal kjøpe sjølve. På den måten reduserer vi smitterisikoen, seier Osborg.