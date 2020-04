Turveg til Åmskaret utsett

Nyheiter

Åmskarets venner har søkt om dispensasjon for å gjere skiløypa til Åmskaret om til heilårs turveg. Samfunnsutvalet handsama saka i møte sitt tysdag.

– Ei tilrettelegging for heilårsbruk for ein slik turveg høyrer heime på Bondalseidet, der kommunen har prioritert området for tilrettelagt friluftsliv. Det gjev eit positivt bidrag til lokalsamfunnet, og har positiv verknad på folkehelsa, står det i saka.

Det vart rådd til å gi dispensasjon på eitt vilkår: Avtale med alle grunneigarar må vere på plass før tiltaket kan verte gjennomført.

– Alle grunneigarar er varsla om tiltaket og det er inngått avtale med alle unntatt ein. Kommunen har ved fleire høve tatt kontakt for å forsøke å få til ein avtale. Eit eventuelt løyve frå kommunen vil ikkje sette til sides dei privatrettslege tilhøva og grunneigarretten. Tiltakshavar må såleis også ha løyve frå den aktuelle grunneigar for å gjennomføre tiltaket, står det i sakspapira.

Politikarane er positive til tiltaket frå eit helseperspektiv. Karl Asgeir Sæbønes (Sp) lurte på kvifor landbruksnemnda ikkje hadde handsama saka då det omsøkte området er jordbrukseigedom. Han fremja forslag om å utsette saka og sende den til landbruksnemnda for handsaming. Senterparti-politikaren fekk støtte frå utvalet.

- Samfunnsutvalet sender saka til landbruksnemnda for handsaming. Vi føreset at det ligg føre avtale med alle grunneigarane før saka vert lagt fram for samfunnsutvalet til ny handsaming, heiter det i vedtaket frå samfunnsutvalet. Vedtaket vart gjort mot ei røyst.