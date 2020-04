- Rasfare på raudt nivå

Nyheiter

Det er meldt om stor rasfare på Sunnmøre det neste døgnet. Varsom.no vurderer rasfaren til grad 4- eller raudt nivå: "Kraftig vindauke vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan bli utløyst både naturleg og av skiløpar. Unngå alt skredterreng", står det på varsom.no.

I Ørsta kommune er dei urolege over meldinga.

– Vi har ein krevjande beredskapssituasjon frå før. Når det no vert meldt raudt nivå på rasfare betyr det at skiløparar må vere ekstra forsiktige med å gå turar. Også dei som køyrer bil på rasutsette strekningar må vere årvakne, seier rådgjevar Per Ivar Lied i Ørsta kommune, på vegner av beredskapsutvalet i kommunen.