Manglar løyve frå éin grunneigar

Nyheiter

Åmskarets venner har søkt om dispensasjon for å gjere skiløypa til Åmskaret om til heilårs turveg.

Samfunnsutvalet skal handsame saka i møte tysdag.

– Ei tilrettelegging for heilårsbruk for ein slik turveg høyrer heime på Bondalseidet, der kommunen har prioritert området for tilrettelagt friluftsliv. Det gjev eit positivt bidrag til lokalsamfunnet, og har positiv verknad på folkehelsa, står det i saka.

Det vert rådd til å gi dispensasjon på eitt vilkår: Avtale med alle grunneigarar må vere på plass før tiltaket kan verte gjennomført.

– Alle grunneigarar er varsla om tiltaket og det er inngått avtale med alle unntatt ein. Kommunen har ved fleire høve tatt kontakt for å forsøke å få til ein avtale. Eit eventuelt løyve frå kommunen vil ikkje sette til sides dei privatrettslege tilhøva og grunneigarretten. Tiltakshavar må såleis også ha løyve frå den aktuelle grunneigar for å gjennomføre tiltaket, står det i sakspapira.

Dersom samfunnsutvalet vel å gi dispensasjon, vil det så vere opp til kommunen og Åmskarets venner å arbeide vidare for å få til ei løysing med avtale med grunneigaren.