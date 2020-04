Gir nettbrett til sjukeheimar og omsorgsbustadar

Nyheiter

Restriksjonar for besøk på sjukeheimar og omsorgsbustdar har gjort at fleire kommuner har tenkt alternativt for at brukarane skal få oppretthalde visuell kontakt med familie og kjende.

- Sparebanken Møre har fått søknadar frå fleire kommunar om tilskot til innkjøp av nettbrett som kan nyttast til denne type kommunikasjon, og vi har innvilga fleire av søknadane allereie, skriv banken i ei pressemelding.

Gjennom nettbrett får brukarane hjelp til å halde kontakt med kjende og kjære gjennom tenestene som Skype og Facetime. Banken ønsker no å gje eit tilbod i alle kommunar der dei har kontor.

- No ynskjer vi å gje dette tilbodet til alle kommune der vi har kontor. Dette gjer vi i samarbeid med USHT- Utviklingssenteret for hjemmetjenester og sykehjem i Møre og Romsdal og ALV - Arena for Læring om Velferdsteknologi. Kommunene vert kontakta for å kartlegge behov og med informasjon om korleis dei søkjer, seier Mette Ryste, Line Wik Bjerknes og Hege Hamre i Sparebanken Møre.