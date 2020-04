- Færre tek kontakt om anna enn korona

Nyheiter

- Etter at korona-smitten kom til vårt område, har legane i både Ørsta og Volda registrert ein nedgang i andre henvendelsar. Dette bekymrar oss litt, og oppmodinga er at folk ikkje må vere redde for å kontakte oss.

Det seier Jørn Kippersund på Volda legesenter. Sidan 18. mars har Volda og Ørsta hatt felles legevaktsamarbeid. Det betyr at ein har to legar som er på vakt samtidig kveld og helg. Den eine legen tek seg av dei med luftvegssymptom og den andre kan ta imot pasientar som ikkje har det.

- Det er sjølvsagt for å minske smitterisikoen. Men det betyr at dei som treng lege kveld eller helg, av og til kan måtte reise til nabokommunen for å få legehjelp. Vi har også ei ordning, slik at vi når det er naudsynt kan køyre ut til pasienten saman med ein ambulanse-arbeidar, fortel Kippersund.

Andre dødsfall

- Men du seier at det er ein nedgang i talet på folk som kontaktar legetenenesta av andre grunnar enn at ein fryktar ein kan vere korona-smitta?

- Ja, og det har som sagt byrja å bekymre oss litt. Det vil jo vere svært uheldig om personar med mogleg kreft, hjartesjukdom eller andre ting ikkje tek kontakt. Årsaka kan vere at dei er redde for å «forstyrre» oss i korona-arbeidet – og ei anna kan rett og slett vere frykt for å bli smitta. Men vi gjer altså alt som står i vår makt for at smitta ikkje kjem inn på legesentera. I Volda har vi jo også oppretta eit eige legekontor på Øyra skule for personar med luftvegssymptom, seier Kippersund, og legg til:

- Under pandemiar har ein dødsfalla som kjem av sjølve pandemien – og så har ein også ein auke i talet på dødsfall på grunn av andre sjukdommar, - om desse pasientgruppene ikkje får behandlinga dei treng. Det må vi prøve å unngå, og difor er det viktig at folk tek kontakt med oss som før.

Kor farleg?

- Kor farleg er eigentleg korona?

- Nokre meiner sjukdommen i seg sjølv ikkje er farlegare enn influensa, andre meiner dødstala er seks gongar høgare. Den høge dødsprosenten ein ser i enkelte andre land treng ikkje vere reell, sidan talet på faktisk smitta og sjuke personar ikkje nødvendigvis er korrekt.

- Altså at talet på smitta og sjuke er høgare enn ein anslår?

-Ja. Talet som i media blir referert til som “talet på smitta” er eigentleg “talet på _registrerte_ smitta”. Dette talet ligg langt lågare enn talet på dei som faktisk er smitta. Dette grunna manglande testkapasitet og ulike rutiner for testing i ulike land. Til dømes har ein i Sverige færre registrerte smitta enn Norge, sjølv om Norge berre har halvparten så mange innbyggjarar som Sverige. Truleg har Sverige langt fleire smitta enn Norge, men altså færre som er _registrert_ som smitta. Og som ein veit, har mange diffuse symptom. Ein kan også vere smitteberar utan symptom, seier Kippersund, og legg til:

- Og om ein person er symptomfri, er det heller ingen vits i å teste personen. Resultatet kan nemleg då bli negativt, sjølv om personen er smitteberar.

Mental-effekten

- Og så har ein den mentale effekten av dette her – kan folk ha byrja å få problem på grunn av den noko uhyggelege situasjonen, og at ein gjerne går isolert heime?

- Dei som har det slik, bør også søkje hjelp. Men om eg skal synse litt, så trur eg at vi alle føler at vi er i same båt. At samkjensla i samfunnet kan kome styrka ut av dette. Elles så vil eg rose folk for å ha følgd retningslinjene vi alle no er pålagde, og vere med på dugnaden for å minske skadeverknadane til koronaen.