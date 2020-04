Ørsta: 14 negative prøver

Nyheiter

Ørsta kommune melder at dei har fått svar på dei 14 prøvene for korona-smitte som vart tekne måndag.

- Alle prøvene var negative.

Kommunen ventar framleis på svar på dei tre prøvene som vart tekne tysdag.

Talet på stadfesta smitta av korona-viruset i Ørsta er altså framleis fem.

I Volda er seks stadfesta smitta.

Totalt per onsdag er 142 personar i Ørsta testa for korona-viruset.

Kommuneoverlege Unni Natås sa før helga til Møre-Nytt at sjølv om det "berre" er fem som er stadfesta smitta, er det viktig å ta dei nasjonale pålegga på alvor.

– Vi vil inderleg gjerne at folk ikkje slappar av, og at ein tenkjer: "Det er berre fem tilfelle, og det er ikkje er så nøye", sa Natås.

– Det er svært viktig at ein held fram slik ein har gjort. Det vil mellom anna seie: Å halde avstand, å sende berre ein i husstanden på butikken. Alle må tenkje at det er smitte der ute, sa Natås, og la til at ho opplever at ørstingane er flinke til å følgje retningslinjene.