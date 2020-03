Over 200 frivillige har meldt seg til teneste i Volda

Nyheiter

Fjordingen: – Vi er imponert over den viljen folk viser til å stille opp for kvarandre og fellesskapet, seier Voldaordføraren.

Volda kommune opplever stor pågang av folk som melder seg til frivillig teneste i den kommunale helsesektoren. Ordførar i Volda, Sølvi Dimmen kan opplyse om at 120 personar med helsefagleg bakgrunn har meldt seg til frivillig teneste som helsepersonell.

Vidare har 87 har meldt seg til anna arbeid knytt til dagens situasjon. I tillegg har seks bedrifter meldt at dei kan forsyne kommunen med smittevernutstyr ved behov.

– Vi er svært imponert og takksam for den viljen folk viser til å stille opp for kvarandre og for fellesskapet. Dette kan vise seg å verte svært verdifullt og naudsynt om situasjonen eskalerer, seier Dimmen til Fjordingen.

Ordføraren fortel at dei frivillige vil bli kontakta om det vert naudsynt og at kommunen er i tett dialog med helseføretaket om behova.

Oppgåvene for andre frivillige kan til dømes vere å handle daglegvarer for folk som er sjuke, er i risikogruppa eller i karantene.

– Enno er det ikkje stor etterspurnad for ekstra hjelp, men det er likevel veldig viktig å ha ein god beredskap, seier Dimmen.

Volda har pr. måndag ettermiddag seks personar som har fått stadfesta korona-smitte. 177 personar har blitt testa.

Under ein pressekonferanse måndag understreka ordføraren at folk ikkje må vere redde for å ta kontakt med lege for andre helseutfordringar.

- Ta kontakt med lege når det er behov for det. Legetenesta er organisert slik at det ikkje er fare for smitte mellom dei med luftvegsinfeksjon og dei med andre helseutfordringar. Det er viktig at innbyggjarane veit at dei kan vere trygge på at legetenesta har stort fokus på trygge legetenester til dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn, sa Dimmen.

Ved spørsmål om korona kan ein ringje kommunen sin informasjonstelefon på tlf. 97011773

