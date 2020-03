Framleis alvorleg for korona-pasient i Volda

Nyheiter

Tilstanden for koronapasienten ved Volda sjukehus er framleis "alvorleg, men stabil." Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding tysdag.

Denne pasienten er den einaste som er innlagt ved sjukehuset med korona.

Ved Ålesund sjukehus er ein pasient innlagt.

-Tilstanden til pasienten er etter forholda god, opplyser Helse Møre og Romsdal

Ved sjukehuset i Kristiansund er det tre innlagde med korona, og i Molde to.

Oppdatert tysdag klokka 1530: Ein tilsett ved Molde sjukehus har tysdag 31.mars fått påvist koronasmitte. Vedkommande var på jobb ved sjukehuset førre veke og fekk fyrste symptom på smitte fredag kveld, 27.mars.

- Vedkommande har hatt nærkontakt både med tilsette og med pasientar ved sjukehuset i dagane før han fekk symptom på smitte. Vi har derfor gjennomført ei kartlegging internt ved sjukehuset for å få oversikt over kven som kan ha vore utsett for smitte, seier Georg Johnsen, klinikksjef ved Molde sjukehus i ei pressemelding.

Vedkommande som er smitta jobbar ved avdeling for kirurgi og akuttmedisin.