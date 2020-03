Nyheiter

Vi vil gi deg ein stor verbal bukett med påskeliljer!

Ta ein liten «pause» frå Korona, sjå ut der krokusar og kvitveis er i ferd med å vakne!

Ta ein telefon til kjende, naboar eller venner og hald kontakta. I staden for å besøkje kvarandre må vi bruke andre metodar.

Nokre av oss er i frivillig karantene, det er ikkje det same som at vi ikkje kan gå ut og nyte naturen, få mosjon og sjå og å snakke med andre, berre vi held avstand!

Vi er mange eldre i Ørsta og tankane går til dykk som er åleine, og som ikkje har helse og omsorgsteneste frå Ørsta kommune, slik som heimehjelp og heimesjukpleie. Ein som har slik teneste får kanskje besøk fleire gongar per veke, og som kan formidle vidare ønskje og spørsmål. Er du åleine er tida no, vanskeleg. Ikkje minst fordi det er frykt for å smitte kvarandre og ingen kjem på besøk lenger.

Ørsta kommune har ved to høve hatt annonse i avisa, seinast fredag 27.03.2020. Her vert det opplyst kvar du kan ringe viss du har behov. Klipp ut annonsen, eller få nokon du kjenner til å ta ein kopi til deg, slik at du har annonsen liggande ved telefonen din. Vi kan bli både engstelege og redde, og grunde på mange spørsmål som manglar svar. Det vi veit er at kommunen har oppretta kriseleiing som skal avgjere kva som er best for oss alle. Men vi kan sjølve hjelpe til ved å følgje råda om å halde avstand til kvarandre og praktisere hygienereglar som å vaske hendene ofte og lenge. Er du sjuk, same kva du måtte feile; ring lege straks, ikkje vent!

Du som kan - bruk nærområdet og gå ein tur dagleg, kort eller lang, eller sett deg i dørglipa, kle godt på deg, nyt frisk luft og vårsola når ho kjem fram, og ta godt vare på deg sjølv.

Leiar i råd for likestilling av funksjonshemma Karen Høydal og leiar av eldrerådet Toril Langlo helsar og ønskjer god påske!