Ørsta: Status frå kommunen

Nyheiter

Tysdag føremiddag melder Ørsta kommune om at status er som før når det gjeld tal på koronasmitta.

Fem er smitta.

Totalt er det testa 139 personar i Ørsta, 14 av dei måndag.

Dei fem prøvene som vart teke torsdag og fredag var negative.

No ventar kommunen på svar frå dei 14 nye prøvene.

Slik hindrar du smitte

Her er råda frå helsestyresmaktene:

For at dei omfattande tiltaka som er innført landet over skal ha best mogleg effekt, må vi alle ta ansvar for oss sjølve. Samtidig som vi held hjartet varmt og hovudet kaldt for alle dei rundt oss. Vi oppmodar difor om følgande:

Hald deg mest mogleg vekke frå andre personar som du ikkje delar husstand med.

Hald fram med gode rutinar på handvask – vask hendene hyppig og grundig.

Hald minst ein meter avstand i det offentlege rom. Når vi er ute, bør vi ikkje vere meir enn fem personar i same gruppe, med mindre vi kjem frå same husstand.

På arbeidsplassen held vi to meters avstand til kollegaen.

Når vi handlar, tek vi ikkje med heile familien. – Ein person er nok.