«Familiar som treng hjelp må ta kontakt med oss»

Nyheiter

- Det er viktig at familiar som treng hjelp tek kontakt. I denne situasjonen er det ikkje vanskeleg å førestille seg at det kan vere utfordrande når dei vante rammene er endra over tid slik vi no opplever, sa Volda-ordførar Sølvi Dimmen på pressekonferansen måndag ettermiddag.

- Barnehage, skule og fritidsaktivitetar er borte, vi kan ikkje vere saman med venner som før og vi må leve tett på kvarandre heime, sa ordføraren vidare.

Volda har no seks personar som har fått stadfesta korona-smitte, etter at 177 har blitt testa. Den nye smitta er i nær kontakt med ein tidlegare smitta, og ein har god kontroll på smittesituasjonen. Dei som har testa positivt i Volda har ikkje vore alvorleg sjuke eller innlagt, men situasjonen er alvorleg for ein person som er innlagt på Volda-sjukehuset frå ein annan kommune.

Volda har videokommunikasjon med bebuarar på institusjonar. Det er sett i drift videokommunikasjon mellom bebuarar og familie. Nettbrett som har vore i bruk av kommunestyrerepresentantar er alt teke i bruk. Fleire nettbrett som for tida ikkje vert nytta, frå skule- og barnehageavdelingane, er undervegs og vert klargjort.

Ordføraren understrekar at folk ikkje må vere redde for å ta kontakt med lege for andre helseutfordringar.

- Ta kontakt med lege når det er behov for det. Legetenesta er no organisert slik at det ikkje er fare for smitte mellom dei med luftvegsinfeksjon og dei med andre helseutfordringar. Det er viktig at innbyggjarane veit at dei kan vere trygge på at legetenesta har stort fokus på og gode tiltak for å gje trygge legetenester til dei som har andre helseutfordringar og treng legetilsyn.

Det er også mogleg å få legekonsultasjon gjennom video. Pasienten får då ei tekstmelding med ein link. Når ein trykker på denne linken må ein logge seg inn med «MinID». Ein kjem vidare til eit virtuelt venterom dersom legen ikkje er klar til å ta imot.

Dei som er sjuke, er i karantene eller er i risikogruppa kan ta kontakt med frivilligsentralen som kan organisere hjelp å handle. Desse må ta kontakt på telefonnummer 917 25 639 (Volda) og 415 12 813 (Hornindal).

Dei som har spørsmål om korona kan ringje kommunen sin informasjonstelefon på nr 970 11 773 - Ope 11.00-13.00 kvardagar – og betjent av helsepersonell. Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015

Dei som har bekymringar i forhold til psykisk helse eller rus kan ringje 91598370. Telefontid: kvardagar kl. 10.00–14.00.