– Husk å stille klokka i helga

Nyheiter

– Når vi stiller klokka fram vert natta ein time kortare. Vi kan heldigvis glede oss over lysare kveldar framover, seier næringsminister Iselin Nybø i ei pressemelding.

Ho har ansvar for Justervesenet, og dermed også full kontroll på nøyaktig tid her i landet.

Ikkje alle er like begeistra for at klokka vert stilt to gongar i året. Europakommisjonen la i 2018 fram eit forslag om å avvikle ordninga med å stille klokka fram og tilbake. Mange lurer på status for dette forslaget, og det må dei halde fram med, for det er framleis uvisst. Rådet har ikkje vedteke forslaget som EU-kommisjonen har lagt fram, og som EU-parlamentet gjekk inn for i fjor.

– Eg veit at det er mange som meiner mykje om å stille klokka. Skulle forslaget verte vedteke i EU, vert det opp til kvart EU-land å bestemme om dei ønskjer å bruke sommartid eller vintertid som si normaltid. Då må også Noreg til stilling til kva vi ønskjer, seier næringsministeren i pressemeldinga.

Huskeregel

Og huskeregelen for å stille klokka, er enkel, ifølgje ministeren.

– Klokka skal alltid verte stilt mot næraste sommar. Altså ein time fram om våren (mot sommaren) og ein time tilbake om hausten (mot sommaren). Det betyr at vi får ein time mindre til helga.

Den historiske grunnen til sommartidsordninga var energisparing, opplyser Nybø.

Nokre land innførte sommartid under første verdskrig for å spare kol som skulle verte nytta i krigen. Det vert sagt at George Hudson var den første som foreslo sommartid. Han var forskar og ønskte seg meir sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Ein time ekstra lys om kvelden ville også spare energi til oppvarming og lys. Nyare studium viser at effekten av sparinga i dag, er nærare null.

Sommartid gjeld normalt klokka 02.00.00 siste søndag i mars til klokka 03.00.00 siste søndag i oktober.

Noreg hadde sommartid for første gong i 1916, deretter under andre verdskrig, så i 1959-1965, og sidan kvart år sidan 1980.

Sverige, Finland og Danmark har sommartidsordning i dag. Russland og Island har ikkje.