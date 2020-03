– Ørstingar står godt i blesten

Nyheiter

– Terapi for meg er å kunne gå i fjøsen morgon og kveld og ta meg av dyra. Sjølv om eg ikkje driv i like stor skala som eg gjorde då eg vart ordførar for snart fem år sidan, har eg dyr som treng stell. Eg står opp i seks- halv sju-tida og går i fjøsen, så et eg ein god frukost saman med ei kjekk kone som steller godt med meg. Så er det jobb.