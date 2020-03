Nyheiter

Tilsette i ambulansetenesta oppmodar pasientar om å vere flinke å varsle om mistanke om smitte av koronavirus.

- Har du mistanke om at du kan vere smitta av koronavirus og treng transport av oss? Då er det særs viktig at våre ambulansearbeidarar får beskjed slik at dei kan ta på seg smittevernutstyr, fortel dei i ein video, der dei også forklarer korleis dei jobbar under transport

.