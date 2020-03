Ny smitta i Volda

Nyheiter

Volda kommune fekk eit nytt positivt prøvesvar på koronavirus torsdag kveld.

Det er god kontroll på smitta. Personen er truleg smitta i utlandet. Det er ingen samanheng mellom denne og den førre personen som testa positivt.

- Samla er det fem som har testa positivt i Volda kommune til no. Det finst ikkje eit godt nasjonalt system for å registrere friskmeldte personar. Dei som har testa positivt i Volda har ikkje vore alvorleg sjuke eller innlagt. Det er krav til at ein må vere frisk i ei heil veke før ein kan friskmelde nokon som har teste positivt på koronavirus. Dei som testar positivt blir fylgt opp av fastlegen dagleg eller oftare ved behov, skriv Volda kommune i ei pressemelding.