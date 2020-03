Tiltalt for grovt narkotikalovbrot - var utilrekneleg

Nyheiter

Ein mann i slutten av 20-åra møtte i Søre Sunnmøre tingrett sist veke. Han var tiltalt for ei rekkje lovbrot. I oktober 2018 oppbevarte tiltalte 62 gram amfetamin på ei adresse i Volda kommune. Under rettsbehandlinga fråfall aktor dette tiltalepunktet då tiltalte var utilrekneleg på gjerningstidspunktet. Mannen vart frifunnen for dette lovbrotet.