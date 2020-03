Gjer renteendringar raskare

Nyheiter

Noregs Bank har i løpet av den siste veka gjort to kutt i styringsrenta på 1,25 prosent. Styringsrenta er no på 0,25 prosent. Bankane har følgt etter og gjort rentekutt på bustadlån. Nasjonalt har DnB fått kritikk for at rentekutta først skulle gjelde frå starten av mai. Tysdag denne veka offentleggjorde banken at kutta blir gjeldande frå 5. april.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre har varsla to rentekutt på bustadlån den siste veka. Til saman har banken kutta lånerenta med 0,85 prosent. For nye kundar er den nye renta gjeldande frå 25. mars. For eksisterande kundar skulle dette gjelde frå 30. april. Onsdag morgon har banken bestemt seg for å følgje etter DnB. Dei nye rentene blir gjeldande frå 5. april.

– Vi har dei siste dagane overvaka marknaden og sett korleis ting har utvikla seg i negativ retning. Stadig fleire blir permittert og mange er bekymra for økonomien sin. Vi har også i løpet av dei siste par dagane fått mange førespurnader frå fortvila kundar. Dette tek vi på alvor. Som lokal og ansvarleg bank ønsker vi å bidra i denne alvorlege situasjonen, og framskundar difor dei nye satsane på våre utlån, seier Stig Brautaset, administrerande direktør i Sparebank 1 Søre Sunnmøre, i ei pressemelding.