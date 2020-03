- Ein tung dag

Nyheiter

Torsdag kveld gjekk Sissel Andenes ut med beskjed om at ho melder oppbod i sitt selskap og at butikkane vert lagt ned. Sissel Blomster og Sissel Design har vore lokalisert i Ørsta torg med sal av blomster, kle og interiørartiklar. Andenes sjølv seier til Møre-Nytt at ho gjekk inn i 2020 med optimisme.