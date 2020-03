98 hittil testa i Volda – ingen testing i helga

Nyheiter

Hittil er 98 voldingar korona-testa, men ingen blir testa i løpet av helga, fordi det blir føretatt analyse i Molde berre laurdag føremiddag.

- Dermed er det inga hensikt å gjennomføre testar i Volda i helga, sa kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol på Volda kommune si daglege korona-pressekonferanse fredag ettermiddag.

Torsdag fortalde Kaldhol at avgrensingane på testing ikkje skuldast mangel på lokal kapasitet, men på kapasitetsproblem når det gjeld analysering av prøvene i Molde.

Kaldhol nemnde på pressekonferansen også legevakt-samarbeidet mellom Ørsta og Volda. Gjennom heile helga vil to legar vere på vakt – ein som tek seg av personar der ein fryktar korona-smitte, og ein som tek seg av pasientar der det ikkje ligg føre slik mistanke.

- Det betyr at dei som treng lege kan få ein lege frå nabokommunen. Alternativa er då å få heimebesøk, eller sjølv å køyre til legevakta i Ørsta eller Volda.

Kaldhol sa torsdag at alle bør oppføre seg som om dei er korona-smitta.

- Det betyr ikkje at eg meiner alle skal i karantene. Men at ein må tenkje over kven ein har kontakt med. Om du er frisk eine dagen, kan du vere sjuk den neste. Og då er det «kjedeleg» å vite at ein kan ha smitta mange like før, sa Kaldhol, og la til:

- For dei fleste er ikkje viruset farleg. Men ingen av oss har immunitet, og mange har milde symptom. Difor spreier dette viruset seg svært lett og raskt, sa Kaldhol, som sa at dei vanlegaste symptoma er hoste, sår hals og kanskje litt hovudverk. I nokre tilfelle går dette over til meir alvorlege symptom, som pustebesvær. Gjerne etter å ha vore sjuk i rundt ei veke.

Mange har blitt permitterte dei siste dagane, også lokalt, og dei første konkursane har kome som følgje av koronaviruset.

- Eg har akkurat fått vite at 238 voldingar har blitt registrerte som dagpenge-mottakarar hos Nav, og kommunen utset fakturering av eigedomsskatt til mai, sa ordførar Sølvi Dimmen.

- Det som har ramma oss, fører også til demokratiske problem. Volda formannskap fungerer som kommunestyre inntil vidare, då vi ikkje ser det som forsvarleg å samle heile kommunestyret. Difor har formannskapet fått denne fullmakta. Saker kan også bli utsette, sa Dimmen.