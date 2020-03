Midt i koronakrisa opplever Mari oppgang i salet

Nyheiter

Det er heller ikkje slik at butikkdrivarane jamt over går med svarte sørgeband for dårlege tider. I alle fall ikkje på bokhandelen Norli på Alti-senteret. Butikksjef Mari Heggdal Skare kan nemleg fortelje om ein oppsving i salet. Og mange oppsøkjer bokhandelen for aktivitetsbøker, puslespel, vanlege spel og diverse bøker.