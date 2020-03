Kom til nytte på første vakta

Nyheiter

Prehospital klinikk i Helse Møre og Romsdal har i samarbeid med Nattlegevakta for Søre Sunnmøre, i tillegg til Volda og Ørsta kommuner, sett i gang eit prosjekt med legevakt-/akuttbil på Søre Sunnmøre. I første omgang er dette eit prøveprosjekt ut mars månad.

Det opplyser Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.

Målet med prosjektet er: Unngå at potensielle smittepasientar kjem til legevaktlokala. Tidleg avklaring i forhold til sjukehusinnlegging, få legen ut til pasient. Redusert bruk av ambulanse og såleis auka beredskap. Tryggheitskapande tiltak overfor befolkninga.

Bilen blir stasjonert ved ambulansestasjonen i Hovdebygda, og blir i første omgang bemanna med personell frå Volda ambulansestasjon og legevaktlege. Prehospital klinikk i Helse Møre og Romsdal bidreg med utrykningsbil og ambulansearbeidar, medan kommunane stiller med legeressurs. Bilen blir operativ frå kl 1600-0800 på kvardagar og heile døgnet laurdag og søndag. Bruk av bilen blir vurdert av legevaktlege i Volda/Ørsta på ettermiddag/kveld og nattlegevaktlege på natt.

Første vakta på legebilen var 18.mars, og klinikksjef Lars Erik Sjømæling i Prehospital klinikk kan fortelje at legebilen kom til nytte allereie på denne vakta.

- Lege og ambulansearbeidar rykka ut til pasient og ein unngjekk i dette tilfellet å bruke ambulanse. Ved bruk av ambulanse ville ambulansen ha vore ute av drift i lang tid pga smittefare. No vart pasient undersøkt og vurdert av lege og ambulansearbeidar i heimen. I den situasjonen vi er i no, er vi heilt avhengige av god samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesta. Dette prosjektet er eit framtidsretta og godt døme på korleis kommunane og helseføretaket saman kan nytte ressursane til det beste for alle partar, seier Sjømæling i pressemeldinga.