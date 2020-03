«Garantert fleire som er smitta i Volda»

Nyheiter

Torsdag vart det første koronasmitte-tilfellet konstatert i Volda. – Det er garantert fleire i Volda som er smitta, men som ikkje veit det, på grunn av at dei ikkje oppfyller kriteria for å bli testa, sa kommuneoverlege Inger Lise Kaldhol på pressekonferansen torsdag.

Den første smitta voldingen har vorte smitta innanlands. Helsetenesta lokaliserer kontaktpersonar til den smitta og gjer tiltak for å unngå smittespreiing.

- Vi har god kontroll på akkurat dette tilfellet. Men det er heilt sikkert fleire menneske i Volda som er smitta, sa Kaldhol.

Og nokre av desse får altså heller ikkje testa seg, og dermed få vite om dei er smitta eller ikkje.

- Avgrensingane på kven som skal bli testa er ikkje på grunn av kapasitetsproblem her lokalt. Men på grunn av kapasitetsproblem blant dei som skal analysere testane, sa Kaldhol.

Ho fortalde at 77 frivillige har meldt seg i kampen mot korona i Volda, i tillegg til 106 helsepersonell som jobbar for å avgrense smitta.

Fram til onsdag var i alt 81 voldingar korona-testa, og fleire vart testa torsdag. Kommunelegen og ordførar veit ikkje kor mange testar som vart gjennomførte torsdag, eller kor mange som no er i heimekarantene. Testane som vert gjort i Volda vert sendt til Molde for analysering. Det tek to dagar å få fram resultata.