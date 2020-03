Brunvoll permitterer

Nyheiter

Som eit resultat av verknadene av koronaviruset (SARS-COV-2), og dei tiltak styresmaktene rundt om har treft, har ein vesentleg del av Brunvoll sin aktivitet stoppa opp. Spesielt merkbart er aktivitetsnedgangen innanfor Ettermarked som gir ringverknader for resten av organisasjonen, heiter det i ei pressemelding frå verksemda.

Basert på dette må Brunvoll permittere ein vesentleg del av konsernet sine medarbeidarar, anten heilt eller delvis. Av omsyn til den usikre situasjonen koronaviruset medfører med tanke på varigheit og omfang, er det i dag ikkje mogleg for oss å seie kor lenge permitteringane vil vare, eller om det vil bli behov for ytterlegare permitteringar i tida framover, heiter det.

– Brunvoll vil så langt det let seg gjere sikre produksjonen i fabrikkane framover. Dette vil blant anna vere avhengig av vareflyt inn, og vår evne til å få leveransane til kundane våre til å gå som normalt. Gitt det faktum at konsernet førebels har nokolunde normalisert aktivitet i produksjonen, vil permitteringane i første omgang i all hovudsak ramme andre funksjonar og område, heiter det frå Brunvoll.

Permitteringane i denne omgangen gjeld heilt eller delvis 160–180 av rundt 520 medarbeidarar totalt i konsernet (Molde, Volda, Dalen og Ålesund).

– Brunvoll gjennomfører desse tiltaka for å kunne gå tilbake til normal drift så snart situasjonen tillater det. Konsernet har ein solid økonomisk stilling og ser positivt på framtidsutsiktene, vert det understreka.

Brunvoll har tru på at aktivitetsnivået tek seg opp igjen når situasjonen etter kvart vil normalisere seg.

Droppar utbytte

Brunvoll-konsernets langsiktige eigarar medverkar solidarisk ved at styret i Brunvoll Holding AS innstiller på å reversere heile det planlagde utbyttet for rekneskapsåret 2019, som etter planen skulle betalast ut i april.

– Medarbeidarar som ikkje er råka av permitteringar i denne omgang vil få tilbod om å bidra gjennom frivillig lønnsreduksjon i perioden der våre kollegaer er råka av permitteringar, noko som mange allereie har sagt seg villig til.





– Det er med tungt hjarte vi er tvunge til å tilpasse vårt aktivitetsnivå gjennom så mange permitteringar på alle våre lokasjonar, men situasjonen er så prekær og usikker at vi må ta desse grepa. Vi forsøker å ta i vare alle dei som blir hardast råka så langt det let seg gjere, samtidig som vi er både stolte og audmjuke for måten både våre medarbeidarar og eigarar har respondert solidarisk i denne situasjonen, seier Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef hos Brunvoll i ein kommentar.