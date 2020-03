63 voldingar er koronatesta

Nyheiter

Hittil er 63 personar i Volda testa for koronasmitte, men per i dag har ingen fått påvist smitte, melder Volda kommune i ei pressemelding.

Kommunen understrekar at dette ikkje betyr at viruset ikkje allereie er i kommunen. Og understrekar at dette viruset er så agressivt smittsamt, at dersom innbyggjarane har fysisk kontakt eller slurvar med handvask og hygiene, så kan viruset spreie seg svært raskt.

Håpet er at utviklingsforløpet kan handterast innanfor helsevesenet sin kapasitet.

Legetenesta

I pressemeldinga heiter det vidare:

«Det er viktig at alle følgjer råda om å unngå å belaste legetenesta unødvendig. Dette er svært viktig for at legane skal prioritere koronasituasjonen, samtidig som dei kan drifte andre prioriterte legetenester. Kommunen har faste møte med sjukehuset, og det er eit godt samarbeid mellom den kommunale legetenesta og sjukehuset. Ingen må møte opp på testasjonen eller nokon av legekontora utan avtale på førehand. Legekontora brukar videokonsultasjonar og telefonar for å hjelpe.

Barn og unge.

Helsestasjonen gjennomfører det viktigaste av kontrollar og vaksinering. Barnehagane er stengde, men gir tilbod om tilsyn for barn der begge foreldra har samfunnskritiske funksjonar. Det vert også gitt tilbod til barn med særskilde behov.

I grunnskulen får elevane oppfølging gjennom digitale verkty og digitale læremiddel.

Elevane i kulturskulen får sitt tilbod gjennom digitale løysingar.

Føresette som har spørsmål eller har trong for råd og rettleiing, kan ta kontakt med styrar i barnehagen eller rektor på skulen. Dei vil kunne vise vidare viss det er behov for det.

Det er ei generell oppmoding til foreldre om å skjerme barna mot viruset og ikkje la dei vere ute i lag med andre der ein kan verte utsett for smitte. Det er kjedeleg, men det er nødvendig å halde seg i ro i ei tid framover.

Vaksenopplæringa

Elevar i vaksenopplæring vert så langt som råd gitt tilbod gjennom digitale løysingar. Volda følgjer helsemyndigheitene sine råd og pålegg. Volda følgjer dei nasjonale pålegga og råda for karantene. Nye tiltak bør primært kome frå sentrale helsemyndigheiter for å vere samordna og ha effekt.

Hyttefolk

Helsedepartementet har med heimel i smittevernlova vedteke ei forskrift som forbyr folk å opphalde seg på hytta utanfor si eiga heimkommune. Det er riksadvokaten som handsamar brot på smittevernlova og er påtalemynde. Volda kommune oppmodar dei som har hytte i Volda og bur i andre kommunar om å følgje påbodet som i løpet av kort tid vert iverksett frå Helsedepartementet.

Lokal informasjonstelefon

Dei som har spørsmål om korona kan ringje helsestasjonen sin informasjonstelefon på nr 970 11 773 - Ope 11.00-15.00 kvardagar. Nasjonal informasjonstelefon om koronaviruset: 815 55 015