Sande og Vanylven innfører innreisekarantene

Nyheiter

Sande og Vanylven innfører karantene-påbod for reisande som kjem til kommunane utanfrå fylket. Det er avisa Møre som melder dette.

Sande og Vanylven innfører no dei same karantenereglane som Hareid, Ålesund, Sula og Giske.

Det vil seie at reisande frå Oslo, Viken, Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland, Innlandet og Vestland vert pålagde heimekarantene i 14 dagar etter at dei kjem til desse kommunane.

Karantenepåbodet i Vanylven omfattar også gamle Sør-Trøndelag, men ikkje gamle Sogn og Fjordane.

Hareid har dei strengaste reglane, der alle som kjem reisande frå utanfor Møre og Romsdal må i 14 dagars karantene.

Volda eller Ørsta har hittil ikkje innført liknande reglar.

I Sande kommune slepp førar av vare- og passasjertransport karantene, men nasjonale føringar for karantene og isolasjon ved sjukdom gjeld.

I Vanylven sitt vedtak heiter det at «transittopphald på flyplass i desse områda og heimreise direkte i egen bil frå flyplass, vert ikkje rekna som opphald i området».

Kommunane grunngjev vedtaka med at dei ser dette som naudsynt for å avgrense smittespreiing av koronaviruset, og at det kan bidra til å oppretthalde nødvendige helse- og omsorgstenester