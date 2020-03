Optikarane får ha ope likevel

Nyheiter

Stengt i går, med gjenopna tysdag. Dette er situasjonen for optikarane sine butikkar.

– Søndag kveld fekk vi beskjed frå helsestyresmaktene om at optikarane måtte stenge, for å unngå smittespreiing. Måndag vart det jobba med saka frå bransjen si side, og vedtaket vart gjort om. Butikken kan vere open, men det er ikkje høve for oss til å gjennomføre synsprøver, seier dagleg leiar Frode Ryste ved Specsavers Ørsta.

Dermed kunne Astrid S. Aambø og Åshild Engset Finne likevel gå på jobb i dag, og plakaten med "stengt til 26. mars" kunne takast ned.

– Synsprøveromet er stengt. Det kan gjerast unnatak slik at synsprøver kan gjennomførast, men det skal mykje til for å få slikt unnatak, seier Frode Ryste.