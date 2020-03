Konfirmasjonane vert utsette

Nyheiter

- Etter tilråding frå helsemyndigheitene vil kyrkjene i Ørsta sette i verk tiltak for å forsøke og begrense smitte av korona. Tysdag 17. mars er det bestemt å utsette konfirmasjonsgudstenestene til hausten, heiter det i ei pressemelding.

- Situasjonen rundt Korona er uavklart og retningslinjene endrar seg raskt. Utifrå det vi veit i dag planlegg vi med konfirmasjonsgudstenester i september/oktober 2020, heiter det vidare.

Gravferder vil verte gjennomført med færrast mogleg deltakarar.

- Vi forstår at dette kan opplevast krevjande for mange. Vi følgjer lokale myndigheiter sine tilrådingar som per i dag er berre næraste familie. Vi oppmodar om å finne andre måtar til å vise medkjensle enn å delta i gravferda. Vi oppmodar folk til å ikkje handhelse eller klemme ved gravferd. Vi ber alle som kjenner på symptom eller er i risikogrupper om å halde seg heime, heiter det frå kyrkja i Ørsta.

Dei fleste andre arrangement vil verte avlyst fram til påske.

Dåpsgudstenester vil verte gjennomført i samarbeid med familiane, med færrast mogleg deltakarar. Dersom familiar ynskjer å utsette dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret.

- Vi er lei oss for dei som vert råka av desse tiltaka, men det er av omsyn til den felles dugnaden landet over mot koronaviruset at vi gjer dette. Vi følger dei til ei kvar tid gjeldande retningslinjene fra offentlege myndigheiter, men gjer merksam på at desse kan verte oppdatert forløpande., heiter det frå kyrkja.