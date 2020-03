Helse Møre og Romsdal sikrar drifta ved sjukehusa

Nyheiter

For å redusere smittespreiing av koronavirus ved sjukehusa og dei andre institusjonane i fylket, har leiinga i Helse Møre og Romsdal vedtatt fleire nye tiltak for å trygge pasienttilbodet og styrke beredskapen ved sjukehusa.

I ei pressemelding skriv Helse Møre og Romsdal:

«Møre og Romsdal har ein gunstig smittesituasjon i nasjonal samanheng og det er derfor viktig med tiltak for å halde det slik.

Stans i dagkirurgi

Leiargruppa vedtok tysdag å stoppe store delar av den planlagde dagkirurgiske aktiviteten ved alle sjukehusa i Møre og Romsdal.

- Dette er eit grep vi må ta fordi vi har nasjonale forsyningsutfordringar knytt til smittevernutstyr, mellom anna kirurgiske munnbind. Vi veit at utstyr er på veg til Norge, men det vil truleg ikkje kome fram dei to første vekene. Det er grunnen til at vi no tek grep og stansar dagkirurgisk aktivitet. Målet er å sikre tilstrekkeleg utstyr som vi treng dersom vi får ein betydelig auke i talet på pasientar som treng intensivbehandling den næraste tida.

Vurderinga er at HMR ikkje kan oppretthalde planlagt drift og risikere å gå tom for smittevernutstyr i ein situasjon der føretaket treng utstyr for å handtere koronasmitta pasientar. Det betyr at planlagd dagkirurgi vil bli stoppa på alle dei fire sjukehusa dei næraste par vekene med nokre unnatak:

Kreftoperasjonar

Alle inngrep som ikkje er medisinsk forsvarleg å utsetje, vil bli gjennomført som planlagd. Dette gjeld mellom anna kreftoperasjoner og øyeblikkelig hjelpsoperasjonar.

Sjukehusa får samtidig i oppdrag å organisere den polikliniske verksemda på ein måte som minimerer smitterisikoen for pasientane og dei tilsette. Det vil i praksis kunne bety at det blir gitt tilbod om video-, eller telefonkonsultasjonar der det er mogleg.

Grunna stor pågang til sentralbord og avdelingane ved dei fire sjukehusa, oppmodar HMR pasientar til ikkje å ta kontakt på telefon. Tilsette i føretaket vil sjølv ta direkte kontakt med pasientar som får si behandling utsett.

Restriksjonar i vikarbruk

Helse Møre og Romsdal innfører strenge restriksjonar for innleie av vikarar frå utlandet. Vedtaket kjem i kjølvatnet av at norske myndigheiter innførte strengare karantenekrav til reisande frå utlandet.

HMR vurderer dette som eit viktig tiltak i arbeidet med å redusere smittespreiing av koronavirus. I hovudsak nyttar HMR vikarar frå Danmark og Sverige, men vil inntil vidare berre tillate bruk av utanlandske vikarar der det er naudsynt for å kunne yte forsvarleg helsehjelp.

Drift utan vikarar

Klinikksjefane får no i oppdrag å innrette drifta ved sjukehusa slik at dei kan handtere pasientbehandlinga utan bruk av vikarar.

I samband med at føretaket har redusert stor delar av den planlagde pasientbehandlinga ved sjukehusa, blir det frigjort personell som kan omdisponerast og overta ein del av oppgåvene som ein har brukt vikarar på å løyse.